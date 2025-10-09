Nvidia будет платить за каждого иностранного специалиста $100 000 властям США

В письме к сотрудникам Хуанг подчеркнул, что иммигранты сыграли ключевую роль в успехе Nvidia и всего технологического сектора США.

Новый указ, подписанный 19 сентября, запрещает въезд новых держателей виз H-1B, если их работодатель не оплатит дополнительный сбор. При этом он не распространяется на тех, кто уже имеет визу или подал документы до 21 сентября.

Решение администрации вызвало волну критики со стороны университетов, профсоюзов и общественных организаций, которые подали иск в суд Калифорнии, назвав меру «беспрецедентной и незаконной».