Nvidia будет платить за каждого иностранного специалиста $100 000 властям США

Опубликовано 09 октября 2025, 15:451 мин.
Nvidia будет платить за каждого иностранного специалиста $100 000 властям СШАГлава Nvidia заверил сотрудников с визами H-1B
Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг пообещал, что компания продолжит спонсировать визы H-1B для иностранных сотрудников и покрывать все связанные расходы. Всё это, несмотря на новый указ президента США Дональда Трампа, устанавливающий дополнительный сбор в $100 000 за каждое новое заявление.
© Ferra.ru
В письме к сотрудникам Хуанг подчеркнул, что иммигранты сыграли ключевую роль в успехе Nvidia и всего технологического сектора США.
Новый указ, подписанный 19 сентября, запрещает въезд новых держателей виз H-1B, если их работодатель не оплатит дополнительный сбор. При этом он не распространяется на тех, кто уже имеет визу или подал документы до 21 сентября.
Решение администрации вызвало волну критики со стороны университетов, профсоюзов и общественных организаций, которые подали иск в суд Калифорнии, назвав меру «беспрецедентной и незаконной».