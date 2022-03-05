NVIDIA была не последней: Samsung тоже взломали хакеры

Наука и технологии
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NVIDIA была не последней: Samsung тоже взломали хакерыСливают данные
Та же хакерская группа, которой удалось взломать серверы NVIDIA, теперь начала сливать конфиденциальные данные Samsung. Сообщается, что в результате прошлой атаки группе удалось получить 1 ТБ данных и опубликовать исходный код технологии DLSS.
После неудачной попытки выкупа и отсутствия сотрудничества с NVIDIA хакеры теперь пытаются продать украденную информацию третьей стороне.
Не упоминается, на какие именно серверы Samsung нацелилась хакерская группа, но упоминаются данные, которые были украдены. Это якобы:
- алгоритмы для всех биометрических операций разблокировки;
- исходный код загрузчика для всех существующих устройств Samsung;
- конфиденциальный код Qualcomm и др.
Если это окажется правдой, то Samsung пострадала от серьёзной утечки данных, которая может иметь последствия для безопасности как компании, так и её партнёров (таких как Qualcomm).
Источник: Videocardz