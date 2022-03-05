NVIDIA была не последней: Samsung тоже взломали хакеры

После неудачной попытки выкупа и отсутствия сотрудничества с NVIDIA хакеры теперь пытаются продать украденную информацию третьей стороне.

Не упоминается, на какие именно серверы Samsung нацелилась хакерская группа, но упоминаются данные, которые были украдены. Это якобы:

алгоритмы для всех биометрических операций разблокировки;

исходный код загрузчика для всех существующих устройств Samsung;

конфиденциальный код Qualcomm и др.

Если это окажется правдой, то Samsung пострадала от серьёзной утечки данных, которая может иметь последствия для безопасности как компании, так и её партнёров (таких как Qualcomm).