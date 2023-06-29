Nvidia дала оценку антикитайским санкциям: повлияют ли они на обывателя

Колетт Кресс, финансовый директор Nvidia, преуменьшила непосредственное финансовое влияние этих ограничений во время недавней конференции. Хотя акции Nvidia сначала выросли на фоне ее комментариев, позже они упали примерно на 1,8%. Кресс заявила, что хотя на Китай приходится от 20% до 25% доходов компании от центров обработки данных, они не ожидают немедленного существенного влияния на свои финансовые результаты в случае введения дальнейших ограничений.

Однако она выразила обеспокоенность по поводу долгосрочных перспектив роста и постоянной потери возможностей для американской промышленности на одном из крупнейших мировых рынков.

Скорее всего эти ограничения если и «ударять» по обывателям, то не так сильно, потому что санкции будут касаться (пока что) достаточно узкого круга товаров, который чаще используется в военной промышленности.