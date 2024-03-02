Nvidia достигла капитализации в $2 триллиона

Цена акций Nvidia подскочила на 4% после того, как компания Dell, один из ключевых производителей серверов с продуктами Nvidia, работающими на основе искусственного интеллекта, опубликовала позитивный прогноз. Dell ожидает значительного увеличения заказов на эти специализированные серверы, что повысит спрос на чипы Nvidia. Акции самой компании Dell отразили этот оптимизм, взлетев на 32% до рекордно высокого уровня.

Это вознесло Nvidia на «вершину» индустрии, укрепив ее позиции в качестве третьей по рыночной капитализации компании в мире, уступая только Microsoft и Apple. Компания доминирует на рынке ИИ-ускорителей, контролируя около 80% этого сектора. Такие технологические гиганты, как OpenAI, Microsoft и Alphabet, в значительной степени полагаются на компоненты Nvidia в своих ИИ-проектах.