Nvidia, Google и Билл Гейтс вложили миллионы в стартап по термоядерной энергетике

Термоядерная энергия считается почти безграничным и экологически чистым источником энергии. Суть в том, что при нагревании и сжатии атомов до состояния плазмы они сливаются, выделяя огромное количество энергии. На практике добиться этого очень сложно, поэтому десятилетиями идея оставалась лишь мечтой учёных.

CFS строит экспериментальный реактор под названием Sparc недалеко от Бостона. Его планируют запустить в 2026 году, а к 2027-му достичь так называемого «энергетического равновесия» — когда установка вырабатывает больше энергии, чем потребляет. Хотя Sparc не будет подключён к электросети, он должен доказать, что технология работает.

Если испытания пройдут успешно, компания начнёт строительство первой коммерческой станции Arc в Вирджинии примерно в 2027—2028 годах.