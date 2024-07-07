Nvidia и Microsoft предупредили инвесторов о подводных камнях ИИ

Meta* подчеркнула потенциальную возможность использования ИИ для распространения дезинформации во время выборов, а Microsoft подняла вопросы, связанные с претензиями по авторским правам, возникающими в результате работы ИИ. Oracle также признала неуверенность в эффективности своих продуктов ИИ по сравнению с конкурентами.

Эти предупреждения, изложенные в обязательных документах SEC, направлены на защиту от будущих исков акционеров путем признания таких рисков.

Раскрытие информации представляет собой отрезвляющий контраст с оптимизмом вокруг индустрии ИИ в инфополе, пишут СМИ.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена