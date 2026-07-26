Наука и технологии
Опубликовано 26 июля 2026, 16:00
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Nvidia и Microsoft выступили за открытые ИИ-модели

Для развития технологий
Nvidia, Microsoft и другие технологические компании обратились к американским законодателям с призывом сохранить возможность развития открытых моделей искусственного интеллекта (ИИ). В обращении приняли участие около двух десятков организаций.
Nvidia и Microsoft выступили за открытые ИИ-модели

© Ferra.ru

Глава Nvidia Дженсен Хуанг заявил, что ранние ограничения для открытых ИИ-моделей могут снизить конкуренцию и замедлить развитие технологий. Компании считают, что такие решения позволяют исследователям и разработчикам изучать работу моделей, находить уязвимости и улучшать системы.

Дискуссия об открытом и закрытом ИИ усилилась после появления новых моделей от китайских разработчиков и инцидента с использованием модели OpenAI для кибератаки. Некоторые американские политики предлагают ввести дополнительные меры контроля, включая механизм отключения ИИ-систем.

Авторы обращения считают, что риски, связанные с безопасностью и возможным использованием технологий, нужно решать точечными юридическими и коммерческими мерами, а не общими ограничениями.

Источник:Reuters
Автор:Ингела Воробьева
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