NVIDIA и Qualcomm могут пострадать из-за новых санкций США против Huawei

Как пишет Reuters, администрация Байдена рассматривает возможность сужения числа товаров, которые она разрешает американским компаниям поставлять гиганту телекоммуникационного оборудования Huawei Technologies Co.

При этом аналитики считают, что предлагаемая поправка, вероятно, окажет сильное экономическое влияние на NVIDIA. Кроме того, пострадать может Qualcomm, правда, в меньшей степени.