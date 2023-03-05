Наука и технологии
11:39, 05 марта 2023
1 мин.

NVIDIA и Qualcomm могут пострадать из-за новых санкций США против Huawei

Принимается решения о новых ограничениях поставок

Планы американского производителя чипов NVIDIA по продаже технологий Huawei могут быть сорваны, если правительство США выступит с предложением о дальнейшем ограничении поставок китайской компании.

NVIDIA и Qualcomm могут пострадать из-за новых санкций США против Huawei

Фото: Unsplash

Как пишет Reuters, администрация Байдена рассматривает возможность сужения числа товаров, которые она разрешает американским компаниям поставлять гиганту телекоммуникационного оборудования Huawei Technologies Co.

При этом аналитики считают, что предлагаемая поправка, вероятно, окажет сильное экономическое влияние на NVIDIA. Кроме того, пострадать может Qualcomm, правда, в меньшей степени.

Новости партнеров
Новости партнеров