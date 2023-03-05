NVIDIA и Qualcomm могут пострадать из-за новых санкций США против Huawei

11:39, 05 марта 2023
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NVIDIA и Qualcomm могут пострадать из-за новых санкций США против HuaweiПринимается решения о новых ограничениях поставок
Планы американского производителя чипов NVIDIA по продаже технологий Huawei могут быть сорваны, если правительство США выступит с предложением о дальнейшем ограничении поставок китайской компании.
Фото: Unsplash
Как пишет Reuters, администрация Байдена рассматривает возможность сужения числа товаров, которые она разрешает американским компаниям поставлять гиганту телекоммуникационного оборудования Huawei Technologies Co.
При этом аналитики считают, что предлагаемая поправка, вероятно, окажет сильное экономическое влияние на NVIDIA. Кроме того, пострадать может Qualcomm, правда, в меньшей степени.