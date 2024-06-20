Наука и технологии
Опубликовано 20 июня 2024, 17:47
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Nvidia и Samsung стали перенимать друг у друга сотрудников. Первая побеждает

Перекрестный найм
Согласно Chosun Daily, между крупнейшими компаниями-производителями чипов идет тяжелая борьба. Данные LinkedIn свидетельствуют о значительном "обмене талантами" между Nvidia и Samsung Electronics.
Nvidia и Samsung стали перенимать друг у друга сотрудников. Первая побеждает
© Ferra

За последнее время Nvidia привлекла 515 сотрудников из Samsung, а Samsung наняла 278 сотрудников из Nvidia. Проблема, отмечает издание, в том, что у Nvidia неприятный отток сотрудников.

Согласно отчетам, в подразделении Samsung по производству чипов работает 74 000 человек, что в 2,5 раза больше, чем 30 000 сотрудников Nvidia. Несмотря на это, только 0,4% сотрудников Nvidia приходят из Samsung, в то время как "выпускники" Nvidia составляют 1,7% сотрудников Samsung.

Подобный обмен талантами наблюдается между Samsung и другими крупными чип-гигантами, такими как Intel, Micron и TSMC. Примечательно, что SK Hynix испытывает значительную потерю сотрудников: 38 сотрудников перешли в Nvidia, что тоже стало известно на основе анализа LinkedIn, в то время как обратного движения не наблюдалось.

Источник:ITHome
Автор:Максим Многословный
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