Nvidia и владельцы Google возглавили рейтинг роста рыночной капитализации

Опубликовано 06 апреля 2024, 02:15
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Nvidia и владельцы Google возглавили рейтинг роста рыночной капитализацииДенег много не бывает
Технологические гиганты Nvidia и Alphabet возглавили чарты рыночной капитализации в марте, чему способствовал ажиотаж вокруг искусственного интеллекта (ИИ) и предстоящих запусков продуктов. Рыночная стоимость Nvidia выросла на 14% до 2,25 триллиона долларов, а Alphabet — на 9% до 1,8 триллиона долларов.
Бум ИИ также принес пользу TSMC, ключевому производителю чипов для аппаратного обеспечения ИИ: ее рыночная капитализация выросла на 12%. В то же время Tesla изменила тенденцию: ее рыночная стоимость снизилась на 13% из-за проблем с производством и высокой зарплаты генерального директора Илона Маска, пишет Reuters. Apple также немного упала, вероятно, из-за замедления продаж iPhone и недавнего антимонопольного штрафа.
Эксперты рекомендуют инвесторам, вкладывающим значительные средства в крупные технологические компании, диверсифицировать свои инвестиции, предлагая обратить внимание на малые компании.