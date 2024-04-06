Nvidia и владельцы Google возглавили рейтинг роста рыночной капитализации

Бум ИИ также принес пользу TSMC, ключевому производителю чипов для аппаратного обеспечения ИИ: ее рыночная капитализация выросла на 12%. В то же время Tesla изменила тенденцию: ее рыночная стоимость снизилась на 13% из-за проблем с производством и высокой зарплаты генерального директора Илона Маска, пишет Reuters. Apple также немного упала, вероятно, из-за замедления продаж iPhone и недавнего антимонопольного штрафа.

Эксперты рекомендуют инвесторам, вкладывающим значительные средства в крупные технологические компании, диверсифицировать свои инвестиции, предлагая обратить внимание на малые компании.