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NVIDIA купила главного разработчика мобильных процессоров ARM

Пообещав не ломать то, что уже было построено компанией
То, о чем твердили вчерашние слухи, подтвердилось - NVIDIA выкупила главного разработчика мобильных процессоров в лице ARM. Об этом сообщили представители как NVIDIA, так и SoftBank Group Corp, которой принадлежала выкупленная компания.

Согласно официальным данным, сумма сделки составляет те самые 40 млрд долларов, о которых накануне заявляли The Wall Street Journal и Financial Times. При этом, если верить заявлению самой NVIDIA, компания не намерена менять модель открытого лицензирования ARM и даже наоборот - дополнить перечень предлагаемых для лицензирования объектов интеллектуальной собственности своими разработками.

При этом компания также выступила с заявлением, в котором рассказала о планах, связанных с использованием наработок разработчиках ведущей архитектуры мобильных процессоров:

Приобретение ARM позволит объединить ведущую вычислительную платформу Nvidia для искусственного интеллекта с обширной экосистемой ARM, чтобы создать ведущую вычислительную компанию в эпоху искусственного интеллекта, ускоряющую инновации и выходящую на крупные, быстрорастущие рынки.