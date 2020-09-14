NVIDIA купила главного разработчика мобильных процессоров ARM

Согласно официальным данным, сумма сделки составляет те самые 40 млрд долларов, о которых накануне заявляли The Wall Street Journal и Financial Times. При этом, если верить заявлению самой NVIDIA, компания не намерена менять модель открытого лицензирования ARM и даже наоборот - дополнить перечень предлагаемых для лицензирования объектов интеллектуальной собственности своими разработками.

При этом компания также выступила с заявлением, в котором рассказала о планах, связанных с использованием наработок разработчиках ведущей архитектуры мобильных процессоров: