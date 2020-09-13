NVIDIA решилась на покупку создателя смартфонных процессоров ARM

Об этом сообщают издания The Wall Street Journal и Financial Times со ссылкой на источники. Отмечается, что о сделке могут официально объявить уже 14 сентября, то есть завтра. Журналисты рассказали, что сделка оформлена и в деньгах, и в акциях. Это значит, что SoftBank станет крупнейшим акционером NVIDIA.

СМИ также пишут, что существуют риски для сделки. Она, скорее всего, привлечёт внимание регуляторов, и может стать предметом жалоб со стороны компаний Samsung, Apple, Qualcomm, Broadcom, Intel и Huawei. Дело в том, что все они используют разработки ARM в своих продуктах.