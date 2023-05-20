Nvidia, MediaTek и другие обратились за помощью к искусственному интеллекту: прогресс «налицо»

Компания Synopsys, ведущий поставщик программного обеспечения для автоматизации проектирования электронных устройств (EDA), достигла важного рубежа - более 200 проектов микросхем, созданных с помощью программного комплекса DSO.ai, основанного на искусственном интеллекте.

ИИ дает значительные преимущества при проектировании микросхем за счет минимизации человеческих ошибок и повышения эффективности. Компания Synopsys представила набор инструментов для проектирования с помощью ИИ, включая VSO.ai для оптимизации пространства верификации и TSO.ai для оптимизации пространства тестирования. Поэтому ведущие чипмейкеры отрасли, включая Nvidia, TSMC, MediaTek, Renesas и IBM Research, используют инструменты EDA с поддержкой ИИ для достижения прорывных результатов.