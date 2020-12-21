Наука и технологии
Сегодня 18:25
NVIDIA назовёт следующую архитектуру видеокарт именем первой женщины-программиста
Такие видеокарты могут выйти уже скоро
Похоже, NVIDIA может отложить выпуск чипов на архитектуре Hopper, которая включает в себя несколько кристаллов. Вместо этого компания намеревается выпустить новую монолитную серию под названием Lovelace. Она названа в честь Ады Лавлейс, математика, которую называют первым программистом в истории.
Источники сообщают, что NVIDIA в первую очередь выпустит видеокарты на архитектуре Lovelace по 5-нм техпроцессу. Пока неясно, кто будет производить новую архитектуру GPU. И Samsung, и TSMC уже в состоянии создавать 5-нм чипы.
Стоит отметить, что Ада Лавлейс уже появлялась на футболке NVIDIA «Компания героев». Женщина-математик родилась в 1815 году. Лавлейс составила первую в мире программу для вычислительной машины и ввела в употребление термины «цикл» и «рабочая ячейка».