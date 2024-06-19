Nvidia обошла Microsoft и стала самой дорогой компанией в мире

Доминирующее положение Nvidia подкрепляется ее грядущей архитектурой GPU Blackwell, которую называют "самым мощным чипом в мире". Генеральный директор Дженсен Хуанг сообщил, что цена на эти устройства составит от 30 000 до 40 000 долларов, а новые ИИ-ускорители будут выпускаться ежегодно.

В своем майском отчете о прибылях Nvidia сообщила о доходах в размере более 26 миллиардов долларов, подчеркнув свою "ключевую роль" в буме технологий генеративного ИИ.

В 2024 году цена ее акций выросла на 160 процентов, а отметку в 2 триллиона долларов компания преодолела только в феврале .