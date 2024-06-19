Опубликовано 19 июня 2024, 18:45
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Nvidia обошла Microsoft и стала самой дорогой компанией в миреВполне заслуженно
Nvidia обошла Microsoft и стала самой дорогой компанией в мире благодаря взрывному спросу на ее графические процессоры, ориентированные на искусственный интеллект, пишут СМИ. Рыночная стоимость акций Nvidia выросла до 3,335 триллиона долларов, обогнав Microsoft (3,32 триллиона долларов), Apple (3,29 триллиона долларов) и Google (2,17 триллиона долларов).
Доминирующее положение Nvidia подкрепляется ее грядущей архитектурой GPU Blackwell, которую называют "самым мощным чипом в мире". Генеральный директор Дженсен Хуанг сообщил, что цена на эти устройства составит от 30 000 до 40 000 долларов, а новые ИИ-ускорители будут выпускаться ежегодно.
В своем майском отчете о прибылях Nvidia сообщила о доходах в размере более 26 миллиардов долларов, подчеркнув свою "ключевую роль" в буме технологий генеративного ИИ.
В 2024 году цена ее акций выросла на 160 процентов, а отметку в 2 триллиона долларов компания преодолела только в феврале .