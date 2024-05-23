Nvidia объявила о ежегодном выпуске ИИ-ускорителей

Ранее Nvidia представляла новые архитектуры, такие как Ampere (2020), Hopper (2022) и Blackwell (2024), каждые два года. Однако архитектура Rubin появится в 2025 году, предположительно, новый ИИ-ускоритель R100 может появиться в следующем году.

Ускорение темпов распространяется не только на ускорители. «Новые CPU, новые GPU, новые сетевые карты, новые коммутаторы… Горы чипов на подходе», — заявил Хуанг.

Хуанг подчеркнул плавность перехода между поколениями, гарантируя, что клиенты смогут «легко переходить» в рамках существующих центров обработки данных. Это, в сочетании с потенциалом значительной экономии средств и получения прибыли, стимулирует повышенный спрос со стороны клиентов.