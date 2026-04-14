Опубликовано 14 апреля 2026, 13:17
Nvidia опровергла слухи о покупке «крупного производителя компьютеров»

СМИ писали, что лишиться независимости могла Dell
СМИ недавно разнесли слух о покупке Nvidia некоего «крупного производителя компьютеров». Но это оказалось неправдой.
Nvidia пришлось выступить с официальным заявлением, мол сообщения в СМИ ложны, компания не ведёт переговоров о покупке какого-либо производителя ПК.

Как пишут эксперты, даже если бы это было правдой, вероятность успеха мала. Регуляторы виноваты. Nvidia сейчас почти что монополист в сфере видеокарт. И покупка крупного производителя ПК привлекла бы огромное внимание регуляторов со всего мира. Достаточно вспомнить, как долго «мариновали» Microsoft и Activision Blizzard. И даже там была малая вероятность успеха.

Источник:techpowerup
Автор:Максим Многословный
