NVIDIA отправила графические чипы на борьбу с коронавирусом

Согласно пресс-релизу компании, эта платформа объединяет искусственный интеллект и ускоренные вычисления. Среди представленных новых методов — быстрое секвенирование генома с помощью программного обеспечения NVIDIA Clara Parabricks, которое работает на графических чипах NVIDIA A100. Система может секвенироваать ДНК генома менее чем за 20 минут. Для исследователей коронавирусной инфекции программное обеспечение будет доступно по бесплатной 90-дневной лицензии.

Также NVIDIA представила новые модели искусственного интеллекта для распознавания болезней и систему NVIDIA Clara Guardian для небольших больниц. Последняя применяет технологии «умного» видеоанализа и автоматического распознавания для отслеживания жизненных показателей пациентов. Модели ИИ же создавались на основе данных из регионов с высоким уровнем распространения COVID-19.