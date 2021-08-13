NVIDIA показывала цифрового клона вместо настоящего гендиректора на конференции

Инженеры отсканировали лицо и тело Хуанга, чтобы создать его 3D-модель. Затем её запрограммировали, чтобы она меняла мимику и жесты. Клон провёл часть презентации, при этом переход получился совсем незаметным.

На видео ниже можно посмотреть процесс создания: