NVIDIA показывала цифрового клона вместо настоящего гендиректора на конференции

Наука и технологии
Сегодня в 15:13
NVIDIA показывала цифрового клона вместо настоящего гендиректора на конференцииНикто не заметил подмены
Ранее в этом году Дженсен Хуанг, глава NVIDIA, презентовал с кухни последние технологии компании. Как оказалось, часть его выступления была сгенерирована компьютером — люди видели лишь цифровую копию CEO и кухни.
Инженеры отсканировали лицо и тело Хуанга, чтобы создать его 3D-модель. Затем её запрограммировали, чтобы она меняла мимику и жесты. Клон провёл часть презентации, при этом переход получился совсем незаметным.
На видео ниже можно посмотреть процесс создания:
Уточняется, что компьютерная версия Хуанга была на экране 14 секунд. Это был момент, когда CEO объявляет о новом программном обеспечении DGX.
Сообщается, что NVIDIA работала над презентацией в течение года. Целью манипуляций было показать, как работает платформа Omniverse.