Наука и технологии
Опубликовано 22 июня 2026, 14:35
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Nvidia поможет корейским судостроителям обучать роботов варить корабли

Процесс идёт
Крупная южнокорейская промышленная группа HD Hyundai решила применить ИИ в судостроении. Так, компания разрабатывает роботов, которые смогут самостоятельно сваривать детали корпусов. Обучают этих роботов в специальной виртуальной среде, созданной на платформе Nvidia, пишут СМИ.
Nvidia поможет корейским судостроителям обучать роботов варить корабли

© Ferra.ru

Как сообщает издание Herald Economy, HD Hyundai в первую очередь хочет использовать таких роботов на самых тяжёлых этапах работы — например, при сварке и покраске металлических конструкций.

Инженеры используют платформу Nvidia Isaac Sim, своего рода цифровой полигон, где роботы проходят обучение, не ломая оборудование и не тратя материалы.

Виртуальный мир, мол, полностью копирует законы физики: тут есть сила тяжести, трение, отражения света. Роботы «видят» и «слышат» через виртуальные камеры и датчики, которые работают так же, как и настоящие.

В планах компании к 2030 году построить полностью цифровую «умную верфь», где все процессы, от чертежа до сборки, будут связаны в единую сеть.

Источник:ithome
Автор:Максим Многословный
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