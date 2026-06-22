Nvidia поможет корейским судостроителям обучать роботов варить корабли

Опубликовано 22 июня 2026, 14:351 мин.
Nvidia поможет корейским судостроителям обучать роботов варить кораблиПроцесс идёт
Крупная южнокорейская промышленная группа HD Hyundai решила применить ИИ в судостроении. Так, компания разрабатывает роботов, которые смогут самостоятельно сваривать детали корпусов. Обучают этих роботов в специальной виртуальной среде, созданной на платформе Nvidia, пишут СМИ.
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Как сообщает издание Herald Economy, HD Hyundai в первую очередь хочет использовать таких роботов на самых тяжёлых этапах работы — например, при сварке и покраске металлических конструкций.
Инженеры используют платформу Nvidia Isaac Sim, своего рода цифровой полигон, где роботы проходят обучение, не ломая оборудование и не тратя материалы.
Виртуальный мир, мол, полностью копирует законы физики: тут есть сила тяжести, трение, отражения света. Роботы «видят» и «слышат» через виртуальные камеры и датчики, которые работают так же, как и настоящие.
В планах компании к 2030 году построить полностью цифровую «умную верфь», где все процессы, от чертежа до сборки, будут связаны в единую сеть.
Источник:ithome
Автор:Максим Многословный
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