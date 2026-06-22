Nvidia поможет корейским судостроителям обучать роботов варить корабли

Как сообщает издание Herald Economy, HD Hyundai в первую очередь хочет использовать таких роботов на самых тяжёлых этапах работы — например, при сварке и покраске металлических конструкций.

Инженеры используют платформу Nvidia Isaac Sim, своего рода цифровой полигон, где роботы проходят обучение, не ломая оборудование и не тратя материалы.

Виртуальный мир, мол, полностью копирует законы физики: тут есть сила тяжести, трение, отражения света. Роботы «видят» и «слышат» через виртуальные камеры и датчики, которые работают так же, как и настоящие.

В планах компании к 2030 году построить полностью цифровую «умную верфь», где все процессы, от чертежа до сборки, будут связаны в единую сеть.