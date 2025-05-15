Nvidia поставит 18 000 ИИ-чипов в Саудовскую Аравию после отмены ограничений США

Решение стало возможным после того, как США отменили подготовленные ограничения на экспорт ИИ-технологий. Эти меры могли бы значительно усложнить такую сделку. Глава Nvidia Дженсен Хуанг объявил о поставках во время инвестиционного форума в Эр-Рияде. Он отметил, что благодаря энергетическим ресурсам Саудовской Аравии страна сможет «внести значительный вклад в развитие ИИ».

Проект Humain был официально представлен накануне наследным принцем Мохаммедом бин Салманом. Компания займётся созданием современных дата-центров, облачных решений и ИИ-моделей, включая один из самых мощных арабоязычных ИИ.

Однако власти Саудовской Аравии требуют, чтобы личные и финансовые данные хранились внутри страны.