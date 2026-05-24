Наука и технологии
Опубликовано 24 мая 2026, 14:36
1 мин.

Nvidia потребовала усилить контроль за экспортом ИИ-серверов

Расследование поставки в Китай
Глава NVIDIA Дженсен Хуанг заявил, что компания ожидает от партнеров более строгого соблюдения экспортных правил США. Поводом стало расследование на Тайване, где задержали трех человек по делу о поставках ИИ-серверов в Китай, Гонконг и Макао с использованием поддельных документов.
Nvidia потребовала усилить контроль за экспортом ИИ-серверов

© Ferra.ru

Речь идет о серверных системах компании Super Micro Computer, в которые устанавливаются чипы для искусственного интеллекта (ИИ) Nvidia для центров обработки данных. Такое оборудование применяется для обучения и работы моделей. Ограничения на экспорт подобных технологий в Китай действуют с 2022 года.

Также Nvidia готовится к запуску платформы Vera Rubin в третьем квартале. Система предназначена для задач агентного ИИ, логических вычислений и обработки длинного контекста. По словам Хуанга, одна установка включает почти 2 млн компонентов и создается при участии около 150 партнеров.

Источник:Bloomberg
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#NVIDIA
,
#искусственный интеллект
,
#технолидеры
  1. Ferra.ru/
  2. Новости/
  3. Наука и технологии/
  4. Nvidia потребовала усилить контроль за экспортом ИИ-серверов