Nvidia потребовала усилить контроль за экспортом ИИ-серверов

Опубликовано 24 мая 2026, 14:361 мин.
Nvidia потребовала усилить контроль за экспортом ИИ-серверовРасследование поставки в Китай
Глава NVIDIA Дженсен Хуанг заявил, что компания ожидает от партнеров более строгого соблюдения экспортных правил США. Поводом стало расследование на Тайване, где задержали трех человек по делу о поставках ИИ-серверов в Китай, Гонконг и Макао с использованием поддельных документов.
© Ferra.ru
Речь идет о серверных системах компании Super Micro Computer, в которые устанавливаются чипы для искусственного интеллекта (ИИ) Nvidia для центров обработки данных. Такое оборудование применяется для обучения и работы моделей. Ограничения на экспорт подобных технологий в Китай действуют с 2022 года.
Также Nvidia готовится к запуску платформы Vera Rubin в третьем квартале. Система предназначена для задач агентного ИИ, логических вычислений и обработки длинного контекста. По словам Хуанга, одна установка включает почти 2 млн компонентов и создается при участии около 150 партнеров.
Источник:Bloomberg
Автор:Ингела Воробьева
Теги: