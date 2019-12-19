NVIDIA представила искусственный интеллект для беспилотных автомобилей

Новая программно определяемая платформа называется NVIDIA DRIVE AGX Orin. Система-на-чипе Orin состоит из 17 млрд транзисторов, в её основе лежит графическая архитектура NVIDIA нового поколения и ядра CPU Arm Hercules. Кроме того, система содержит новые ускорители глубокого обучения и компьютерного зрения.

Orin может работать с большим количеством приложений и сетей глубокого обучения, работающих одновременно в автономном транспорте и роботах. На основе Orin сторонние компании смогут создавать комплексные семейства программных продуктов.

Как заявил главный аналитик в Navigant Research, сегодня почти все компании, работающие над автономным транспортом, применяют технологии NVIDIA.

Также NVIDIA объявила об открытии транспортной индустрии доступа к своим глубоким нейросетям NVIDIA DRIVE (DNN) для создания автономного транспорта, в том числе роботакси.