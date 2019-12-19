NVIDIA представила новую технологию для создания реалистичной графики в играх

Сообщается, что система будет работать с методикой моделирования деформируемых тел FEM. Её уже применяют в автомобильной промышленности. Методика позволит точно воспроизводить физические модели различных объектов.

Для моделирования жидкостей, например, разработчики смогут применять сразу несколько техник, в том числе и те, что используют учёные в океанографии и вулканографии (Smoothed Particle Hydrodynamics).