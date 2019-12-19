Наука и технологии
Сегодня 19:06
NVIDIA представила новую технологию для создания реалистичной графики в играх
Очередную версию движка PhysX
NVIDIA объявила о выходе следующей версии своего физического движка PhysX 5.0. Благодаря нему графика в играх станет реалистичнее.
Компания планирует выпуск полноценной рабочей версии движка в 2020 году. Она получит новую систему моделирования жидкостей, пружин, тканей и канатов. На видео NVIDIA показала, как может выглядеть анимация объектов на новом движке.
Сообщается, что система будет работать с методикой моделирования деформируемых тел FEM. Её уже применяют в автомобильной промышленности. Методика позволит точно воспроизводить физические модели различных объектов.
Для моделирования жидкостей, например, разработчики смогут применять сразу несколько техник, в том числе и те, что используют учёные в океанографии и вулканографии (Smoothed Particle Hydrodynamics).