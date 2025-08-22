Nvidia приостановила работы Foxconn над чипом H20 для Китая

Чип H20 считается самым технологически сложным продуктом, который Nvidia может официально поставлять в Китай. Его разработка стала ответом на ограничения, введенные США в сфере поставок передовых полупроводников.

Foxconn выполняет для Nvidia часть процессов на заключительном этапе производства. Эта компания является одним из ключевых партнеров в цепочке поставок компонентов для H20.

Ранее стало известно, что Nvidia работает над новым чипом для искусственного интеллекта (ИИ) для китайского рынка, который превзойдет по мощности текущую модель H20. Чип, условно названный B30A, создается на основе архитектуры Blackwell, но его продажи зависят от решения американских регуляторов.