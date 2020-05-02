NVIDIA разработала недорогой аппарат искусственной вентиляции лёгких

Сообщается, что конструкция аппарата опирается на два главных компонента: управляемый клапан и микроконтроллер. Есть и датчик потока, который обеспечивает обратную связь. Врач будет выбирать параметры и настраивать их. На входе аппарат нужно подключить к магистрали с воздухом или кислородом.

Как утверждают в NVIDIA, себестоимость прототипа равна примерно $400. А если заменить некоторые детали на пластиковые, себестоимость можно и вовсе снизить до $300. При этом стоимость стандартных аппаратов ИВЛ может достигать $20 000. Конечно, разработке NVIDIA требуются дополнительные внешние компоненты, но она всё равно обойдётся дешевле.