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NVIDIA разработала недорогой аппарат искусственной вентиляции лёгких
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NVIDIA разработала недорогой аппарат искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). Проект курировал главный научный советник NVIDIA Билл Далли (Bill Dally), являющийся профессором Стэнфордского университета.
Сообщается, что конструкция аппарата опирается на два главных компонента: управляемый клапан и микроконтроллер. Есть и датчик потока, который обеспечивает обратную связь. Врач будет выбирать параметры и настраивать их. На входе аппарат нужно подключить к магистрали с воздухом или кислородом.
Как утверждают в NVIDIA, себестоимость прототипа равна примерно $400. А если заменить некоторые детали на пластиковые, себестоимость можно и вовсе снизить до $300. При этом стоимость стандартных аппаратов ИВЛ может достигать $20 000. Конечно, разработке NVIDIA требуются дополнительные внешние компоненты, но она всё равно обойдётся дешевле.