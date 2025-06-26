Наука и технологии
Опубликовано 26 июня 2025, 23:10
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Nvidia сместила Microsoft с позиции самой дорогой компании

Снова стала самой дорогой компанией в мире благодаря росту интереса к ИИ
Акции Nvidia достигли рекордной цены — $ 154,31 за штуку, что сделало компанию самой дорогой в мире с рыночной стоимостью $ 3,77 трлн. Она обошла Microsoft ($ 3,66 трлн) и Apple ($ 3,01 трлн).
Nvidia сместила Microsoft с позиции самой дорогой компании

© Ferra.ru

Рост котировок произошёл после выступления генерального директора Дженсена Хуана на ежегодной встрече с инвесторами. Он заявил, что ключевыми направлениями роста для Nvidia являются искусственный интеллект и робототехника — это, по его словам, «многотриллионные возможности».

Особое внимание компания уделяет автономным транспортным средствам. Хуан отметил, что платформа Nvidia Drive станет основой для автомобилей с автопилотом и будет обеспечивать нужную вычислительную мощность.

Несмотря на ограничения США на продажу чипов в Китай, которые, по оценке компании, приведут к потере около $ 8 млрд во втором квартале, инвесторы остаются уверены в будущем Nvidia. Хуан также заявил, что эти ограничения скорее помогли Китаю ускорить развитие своих технологий.

Источник:businessinsider.nl
Автор:Максим Многословный
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