Nvidia снова стала самой дорогой компанией в мире, обогнав Microsoft

Nvidia конкурирует за лидерство с Apple и Microsoft с июня прошлого года. В последний раз она была на первом месте в январе 2025 года.

Рост компании связан с высоким спросом на ИИ-ускорители, которые используют такие гиганты, как OpenAI, Microsoft, Google, Amazon, Oracle и стартап xAI.

За последний квартал Nvidia показала впечатляющие результаты: доход — $ 44 млрд, рост — 69% по сравнению с прошлым годом.