Наука и технологии
Опубликовано 05 июня 2025, 05:15
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Nvidia снова стала самой дорогой компанией в мире, обогнав Microsoft

Не опять, а снова
Nvidia вновь заняла первое место по рыночной стоимости, обогнав Microsoft. Во вторник акции Nvidia выросли на 3% и достигли $ 141,40, а её общая капитализация составила $ 3,45 трлн, тогда как у Microsoft — $ 3,44 трлн.
Nvidia снова стала самой дорогой компанией в мире, обогнав Microsoft

© Ferra.ru

Nvidia конкурирует за лидерство с Apple и Microsoft с июня прошлого года. В последний раз она была на первом месте в январе 2025 года.

Рост компании связан с высоким спросом на ИИ-ускорители, которые используют такие гиганты, как OpenAI, Microsoft, Google, Amazon, Oracle и стартап xAI.

За последний квартал Nvidia показала впечатляющие результаты: доход — $ 44 млрд, рост — 69% по сравнению с прошлым годом.

Источник:cnbc
Автор:Максим Многословный
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