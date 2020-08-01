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NVIDIA собирается купить крупнейшего разработчика смартфонных процессоров

ARM
NVIDIA собирается купить крупнейшего разработчика смартфонных процессоров, британскую компанию ARM. Сейчас ею владеет SoftBank.

Как пишут СМИ, ссылаясь на свои источники, компании NVIDIA и ARM сейчас находятся на стадии переговоров. Сообщается, что сделка может быть завершена в ближайшие недели.

Японский SoftBank приобрёл ARM четыре года назад за $32 млрд. NVIDIA же может потратить на покупку и вовсе $55 млрд, согласно оценкам аналитиков.

Стоит отметить, что сделка может быть осложнена тем, что NVIDIA сейчас является клиентом ARM. Поэтому для других клиентов — Apple, Qualcomm, AMD и Intel — потребуются гарантии, что они будут иметь равный доступ к услугам.

ARM разрабатывает чипы для ключевых продуктов на рынке, в том числе для смартфонов. Недавно корпорация анонсировала новые процессорные ядра Cortex-A78 и Cortex-X1, а также новые графические процессоры для смартфонов 2021 года.