NVIDIA собирается купить крупнейшего разработчика смартфонных процессоров

Как пишут СМИ, ссылаясь на свои источники, компании NVIDIA и ARM сейчас находятся на стадии переговоров. Сообщается, что сделка может быть завершена в ближайшие недели.

Японский SoftBank приобрёл ARM четыре года назад за $32 млрд. NVIDIA же может потратить на покупку и вовсе $55 млрд, согласно оценкам аналитиков.

Стоит отметить, что сделка может быть осложнена тем, что NVIDIA сейчас является клиентом ARM. Поэтому для других клиентов — Apple, Qualcomm, AMD и Intel — потребуются гарантии, что они будут иметь равный доступ к услугам.

ARM разрабатывает чипы для ключевых продуктов на рынке, в том числе для смартфонов. Недавно корпорация анонсировала новые процессорные ядра Cortex-A78 и Cortex-X1, а также новые графические процессоры для смартфонов 2021 года.