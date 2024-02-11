Nvidia сравнялась по стоимости со всем китайским фондовым рынком

Nvidia сравнялась по стоимости со всем китайским фондовым рынкомЗаметное достижение
Рыночная стоимость Nvidia выросла до 1,7 триллиона долларов, что соответствует совокупной стоимости всех публично торгуемых компаний на Гонконгской фондовой бирже (представляющей рынок Китая). Этот невероятный рост составляет 600% только за последние два месяца и четырехкратное увеличение с начала 2023 года.
Этот успех резко контрастирует с нестабильной экономикой Китая, фондовый рынок которого сейчас страдает от дефляции, медленного роста и кризиса в сфере недвижимости. Индекс Hang Seng, один из ключевых бенчмарков, упал на 26% за последний год.
Феноменальный рост Nvidia обусловлен несколькими факторами: высокий спрос на ее чипы, уверенные финансовые показатели и стратегические приобретения.
Хотя беды китайского фондового рынка могут показаться безрадостными, аналитик Майкл Харнетт видит потенциал для смекалистых инвесторов. Он проводит параллели с японским обвалом Nikkei в 1990-х годах, после которого отдельные компании с сильными фундаментальными показателями выросли на 400%. Харнетт предлагает искать китайские компании с надежным менеджментом, здоровыми финансами и высокими доходами для потенциального будущего роста.