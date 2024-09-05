Nvidia стала дешевле на рекордные 279 миллиардов долларов

Резкое падение акций Nvidia на 9,5% отражает растущую осторожность инвесторов в отношении технологий искусственного интеллекта на фоне более широкого падения рынка, отмечают эксперты.

Столь значительные потери последовали за недавним квартальным прогнозом Nvidia, который не оправдал высоких ожиданий рынка. Индекс PHLX также потерпел значительное «поражение», упав на 7,75%, что стало самым значительным однодневным падением с 2020 года. Спад усугубился недавними опасениями по поводу того, принесут ли значительные инвестиции в искусственный интеллект достаточную прибыль.

Акции Intel также упали почти на 9% после того, как появились сообщения о том, что генеральный директор Пэт Гелсингер планирует стратегическую реорганизацию компании. Тем временем другие технологические гиганты, такие как Microsoft и Alphabet, также столкнулись с падением после публикации квартальных отчетов.