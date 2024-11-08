Nvidia стала первой компанией, чья рыночная стоимость превысила $3,6 триллиона

Доминирование Nvidia на рынке чипов для ИИ привело к резкому росту акций компании, чья стоимость в 2024 году утроилась. Во вторник Nvidia обогнала Apple, став самой дорогой компанией в мире. Рыночная стоимость Apple составила $3,44 триллиона после роста ее акций на 2,1%. Технологический индекс S&P 500 вырос более чем на 4% за два дня после победы Трампа, что отражает оптимизм инвесторов относительно налоговых льгот и снижения регулирования в рамках республиканской администрации, отмечают СМИ.