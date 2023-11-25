Nvidia столкнулась с глобальным контролем: проверки со стороны ЕС, Китая и Франции

Nvidia столкнулась с глобальным контролем: проверки со стороны ЕС, Китая и ФранцииИ все это, не считая санкции США
Nvidia, технологический гигант, доминирующий на рынке искусственного интеллекта и графических чипов, находится под присмотром: регулирующие органы Европейского союза, Китая и Франции требуют предоставить информацию о ее видеокартах.
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Компания, занимающая 80-процентную долю рынка, сообщила о продолжающихся расследованиях в отношении ее деловой и конкурентной практики. В сентябре антимонопольное ведомство Франции провело обыск в офисе Nvidia в рамках более широкого расследования конкуренции в области видеокарт и облачных сервисов. ЕС и Китай также запросили подробную информацию о продажах и распределении поставок графических процессоров.
В связи с растущими опасениями компания отложила выпуск нового ИИ-ускорителя, предназначенного для китайского рынка. Глобальные проверки заставляют гиганта, известного своими высокопроизводительными видеокартами, используемыми в играх, видеомонтаже и приложениях искусственного интеллекта, ориентироваться в сложной нормативной базе.