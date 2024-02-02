Nvidia вернулась в Китай со специально созданным ИИ-ускорителем H20

Стартуя с 12 000 долларов, H20 стремится обойти 910B от Huawei (16 000 долларов), но предлагает значительно меньшую производительность по сравнению с предыдущими предложениями Nvidia, такими как H100 (70 000 долларов). Такой компромисс между ценой и мощностью может поставить NVIDIA в невыгодное положение, особенно на фоне развивающихся решений Huawei в области ИИ.

Выпуск H20 демонстрирует приверженность Nvidia китайскому рынку, несмотря на ограничения, которые США наложили на страну и компании, с которыми она работает.