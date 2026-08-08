Nvidia вложит до $3 млрд в разработчика дата-центров Lancium

Первоначально Nvidia может инвестировать $2 млрд и получить около 20% Lancium. Еще $1 млрд может быть направлен при достижении определенных показателей, включая подключение объектов к электросетям. В результате стоимость Lancium вместе с земельными активами и подключениями к энергосистеме оценивается примерно в $10 млрд.

Средства планируется использовать для расширения деятельности компании. Также Lancium рассматривает возможность проведения IPO в 2027 году.

Lancium владеет площадкой Clean Campus площадью 1 тыс. акров в Абилине, штат Техас. Она стала первым действующим объектом Stargate, совместного проекта SoftBank, OpenAI и Oracle по строительству дата-центров для ИИ. Общий объем заявленных инвестиций проекта может достигнуть $500 млрд.