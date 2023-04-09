Nvidia вновь побила рекорд в бенчмарке искусственного интеллекта

Но стоит уточнить, что стартапы Neuchips и SiMa опередили Nvidia по производительности на ватт по сравнению с Nvidia H100 и Jetson AGX Orin, соответственно. Ускоритель Qualcomm Cloud AI100 также показал хорошие результаты по энергоэффективности по сравнению с Nvidia H100 в некоторых сценариях. В MLPerf Inference 3.0 набор тестов не изменился, но был добавлен новый сценарий - сетевой.

Кроме того, были предоставлены улучшенные результаты вывода для Bert-Large, представляющий особый интерес, поскольку он наиболее близок по своей природе к большим языковым моделям (LLM), таким как ChatGPT.

Эталон MLPerf Inference необходим для оценки производительности моделей ИИ в различных сценариях. Недавний раунд показал достижения участников бенчмарка в плане производительности, энергоэффективности и оптимизации программного обеспечения.