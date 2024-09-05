Опубликовано 05 сентября 2024, 05:151 мин.
Nvidia — всё? Компания получила повестку от Минюста США из-за монополииУглубляющееся антимонопольное расследование
Nvidia оказалась под пристальным вниманием Министерства юстиции США (DOJ), которое направило ей повестку в рамках широкого антимонопольного расследования, сообщили во вторник Bloomberg. По сравнению с предыдущими повестками это значительная эскалация: теперь от чипмейкера требуют подробных ответов о его рыночной практике.
Расследование Минюста США, вызванное жалобами конкурентов, сосредоточено на опасениях, что Nvidia может препятствовать возможности клиентов переключаться на других поставщиков и «наказывать» тех, кто не использует исключительно ее ИИ-ускорители. Эти проверки приходятся на неспокойное время для Nvidia, акции которой недавно упали на 9,5% за один день, что привело к рекордному снижению рыночной стоимости на 279 миллиардов долларов.
И Nvidia, и Минюст отказались комментировать расследование.