Расследование Минюста США, вызванное жалобами конкурентов, сосредоточено на опасениях, что Nvidia может препятствовать возможности клиентов переключаться на других поставщиков и «наказывать» тех, кто не использует исключительно ее ИИ-ускорители. Эти проверки приходятся на неспокойное время для Nvidia, акции которой недавно упали на 9,5% за один день, что привело к рекордному снижению рыночной стоимости на 279 миллиардов долларов.

И Nvidia, и Минюст отказались комментировать расследование.