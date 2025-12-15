Nvidia выдаст до 60 тысяч долларов 10 перспективным учёным

Опубликовано 15 декабря 2025, 12:451 мин.
Nvidia выдаст до 60 тысяч долларов 10 перспективным учёнымДля аспирантов
Nvidia выбрала десять победителей своей программы стипендий для аспирантов на 2026−2027 годы. Каждый из них получит финансирование своих исследований в размере до 60 000 долларов.
Программа направлена на поддержку студентов, чьи научные работы связаны с «ключевыми для Nvidia» технологиями. Победители были отобраны из множества претендентов со всего мира. Перед получением стипендии они пройдут летнюю стажировку в компании.
Их проекты охватывают:
-
Создание более умных и безопасных ИИ и роботов для помощи в быту.
-
Разработка реалистичной компьютерной графики и виртуальных миров.
-
Улучшение архитектуры и защиты компьютерных систем для эффективной работы с ИИ.
-
Создание новых инструментов, чтобы программистам было проще работать со сложными технологиями.