Nvidia выходит на многомиллиардный рынок пользовательских чипов

В настоящее время Nvidia занимает 80 % рынка чипов ИИ премиум-класса, однако она сталкивается с растущим давлением со стороны таких технологических компаний, как OpenAI и Microsoft, разрабатывающих свои собственные решения для конкретных задач ИИ. Эти заказные чипы имеют преимущества по стоимости и производительности по сравнению с процессорами общего назначения Nvidia.

Подразделение Nvidia по производству заказных чипов, возглавляемое бывшим руководителем AMD и Marvell Диной Маккинни, стремится обеспечить доступность своих технологий в различных секторах, включая облачные вычисления, 5G, игры и автомобилестроение. Первые переговоры с Amazon, Google, Microsoft и OpenAI свидетельствуют об амбициозных планах по обслуживанию крупнейших облачных игроков.