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Наука и технологии
Опубликовано 11 февраля 2024, 21:45
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Nvidia выходит на многомиллиардный рынок пользовательских чипов

C амбициями отхватить кусок от рынка в 30 миллиардов долларов
Nvidia выходит на прибыльный рынок заказных чипов, создавая специальное подразделение для разработки процессоров на заказ для облачных гигантов, операторов связи, автопроизводителей и производителей видеоигр, пишет Reuters. Этот стратегический шаг направлен на то, чтобы захватить долю быстрорастущего рынка объемом 30 миллиардов долларов и отбиться от конкурентов, предлагающих альтернативные решения.

В настоящее время Nvidia занимает 80 % рынка чипов ИИ премиум-класса, однако она сталкивается с растущим давлением со стороны таких технологических компаний, как OpenAI и Microsoft, разрабатывающих свои собственные решения для конкретных задач ИИ. Эти заказные чипы имеют преимущества по стоимости и производительности по сравнению с процессорами общего назначения Nvidia.

Подразделение Nvidia по производству заказных чипов, возглавляемое бывшим руководителем AMD и Marvell Диной Маккинни, стремится обеспечить доступность своих технологий в различных секторах, включая облачные вычисления, 5G, игры и автомобилестроение. Первые переговоры с Amazon, Google, Microsoft и OpenAI свидетельствуют об амбициозных планах по обслуживанию крупнейших облачных игроков.

Источник:Reuters
Автор:Максим Многословный
Теги:
#NVIDIA
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#разработка
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#деньги