Nvidia заменит Intel в престижном индексе Dow Jones, где она держалась 25 лет

Это изменение отражает более широкую тенденцию, так как индекс Dow Jones стремится представить наиболее значимые для экономики США сектора. Возрастающее влияние Nvidia связано с её способностями в GPU, которые особо важны для работы передовых моделей ИИ. На фоне новости акции Nvidia выросли почти на 3%, в то время как акции Intel упали на 2%.

Для Intel замена подчеркивает её трудности в поддержании актуальности на меняющемся технологическом ландшафте.