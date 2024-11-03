Nvidia заменит Intel в престижном индексе Dow Jones, где она держалась 25 лет

Опубликовано 03 ноября 2024, 03:451 мин.
Nvidia заменит Intel в престижном индексе Dow Jones, где она держалась 25 летСигнал роста влияния ИИ на рынок
Nvidia заменит Intel в индексе Dow Jones Industrial Average уже 8 ноября, что в лишний раз подчеркивает нынешнее доминирование Nvidia в секторах ИИ и полупроводников. Intel, занимавшая это место 25 лет, теперь сталкивается с трудностями в попытках вернуть свою «актуальность».
Это изменение отражает более широкую тенденцию, так как индекс Dow Jones стремится представить наиболее значимые для экономики США сектора. Возрастающее влияние Nvidia связано с её способностями в GPU, которые особо важны для работы передовых моделей ИИ. На фоне новости акции Nvidia выросли почти на 3%, в то время как акции Intel упали на 2%.
Для Intel замена подчеркивает её трудности в поддержании актуальности на меняющемся технологическом ландшафте.