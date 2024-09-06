Nvidia заявила, что не получала повестку в суд от Минюста США

Однако позже Bloomberg уточнил, что Nvidia получила «требование о проведении гражданского расследования», касающееся ее деловой практики и приобретения RunAI за 700 миллионов долларов. В центре расследования Минюста находится вопрос о том, ограничивает ли конкуренцию доминирующее положение Nvidia на рынке чипов искусственного интеллекта, где она контролирует до 95%.

Как сообщается, регуляторы обеспокоены тем, что Nvidia может затруднить переход клиентов к конкурирующим поставщикам чипов, одновременно «наказывая» тех, кто не приобретает исключительно ее продукцию.

Несмотря на сильные позиции Nvidia на рынке, ее акции упали на 9,5% во вторник после первого сообщения.