Nvidia заявила о строительстве 100 «ИИ-фабрик»

Основная идея: предприятиям будущего будет необходимо обладать ИИ-инфраструктурой, и Nvidia хочет, чтобы она строилась на её оборудовании. Каждая фабрика сможет запускать сразу несколько ИИ-моделей и адаптироваться под разные задачи. Использоваться будет мощное оборудование, включая собственные графические и центральные процессоры Nvidia.

Глава Nvidia Дженсен Хуанг заявил, что компания готова развивать эту инфраструктуру в течение следующих 50 лет, сравнивая её масштаб с развитием интернета. Уже заключены партнёрства с крупными компаниями и странами — от США до Саудовской Аравии.

Однако всё это потребует огромных вложений. Но уже сейчас до 90% доходов Nvidia приходится на сферу дата-центров, в то время как игры — менее 9%.