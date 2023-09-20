Нынешние центры обработки данных оказались недостаточно хороши для ИИ

Нынешние центры обработки данных оказались недостаточно хороши для ИИУже предложили, как все исправить
Международная корпорация Schneider Electric предложила пересмотреть конструкцию центров обработки данных с учетом требований, предъявляемых к рабочим нагрузкам искусственного интеллекта. В недавно опубликованном техническом документе компания описала проблемы, связанные с размещением рабочих нагрузок ИИ.
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Рабочие нагрузки, связанные с искусственным интеллектом, часто требуют сетевого взаимодействия с низкой задержкой и высокой пропускной способностью, что приводит к плотной компоновке стоек, перегрузке систем электропитания и терморегулирования в существующих ЦОД.
Современные графические процессоры могут потреблять более 700 Вт энергии, а серверы - более 10 кВт. Для обучения больших языковых моделей могут потребоваться сотни таких систем, что превышает типичную для большинства центров обработки данных мощность 10-20 кВт на стойку. Такое уплотнение может привести к появлению узких мест в сети, что негативно скажется на производительности кластера.
В то время как для решения задач вывода, связанных с использованием обученных моделей для генерации текста и изображений, требуется меньшее количество ускорителей ИИ, обеспечение питания плотных стоек и эффективный отвод тепла остаются сложной задачей.
Schneider Electric предлагает операторам ЦОД рассмотреть изменения в системах электропитания, охлаждения, конфигурации стоек и управления программным обеспечением, чтобы адаптироваться к требованиям широкого внедрения ИИ.