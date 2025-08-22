Нынешние и бывшие сотрудники Microsoft выступили против контрактов с Израилем

Около 50 человек собрались на площади East Campus Plaza. Участники установили палатки и художественные инсталляции, посвящённые жертвам в Газе. Также появился импровизированный «стол переговоров» с призывом к руководству Microsoft «сесть за стол» и прекратить партнёрство с Израилем.

Организаторы заявили, что будут оставаться на площади, пока их силой не выдворят. Microsoft пока не дала комментариев.

Акции против контрактов компании с Израилем проходят не впервые. В апреле, на праздновании 50-летия Microsoft, инженеры дважды прерывали выступления топ-менеджеров — главы Microsoft AI Мустафы Сулеймана и гендиректора Сатьи Наделлы — с требованием прекратить поставки технологий израильским военным. Обоих сотрудников позже уволили, пишут СМИ.