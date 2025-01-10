Нынешние власти США помешают Трампу создать биткоин-резерв, продав их сейчас

Опубликовано 10 января 2025, 18:391 мин.
Нынешние власти США помешают Трампу создать биткоин-резерв, продав их сейчасПродажа конфискованных в США биткоинов может нарушить планы Трампа
Министерство юстиции США (DOJ) намерено продать 69 370 биткоинов стоимостью около $6,4 млрд по текущим ценам, после разрешения суда. Эти биткоины были изъяты у хакера, связанного с Silk Road, нелегальной торговой площадкой, закрытой правительством в 2013 году. Минюст утверждает, что продажа необходима из-за волатильности цен на биткоин.
Продажа может повлиять на цену биткоина, которая упала вскоре после появления новостей. Это также может осложнить планы бывшего президента Дональда Трампа по созданию биткоин-резерва США, отмечают СМИ. Трамп выступал за использование конфискованной криптовалюты для создания резерва, который мог бы помочь сократить государственный долг.
В предвыборной кампании Трампа также были обещания поддержать криптовалюты и ослабить регулирование.