Нынешние власти США помешают Трампу создать биткоин-резерв, продав их сейчас

Продажа может повлиять на цену биткоина, которая упала вскоре после появления новостей. Это также может осложнить планы бывшего президента Дональда Трампа по созданию биткоин-резерва США, отмечают СМИ. Трамп выступал за использование конфискованной криптовалюты для создания резерва, который мог бы помочь сократить государственный долг.

В предвыборной кампании Трампа также были обещания поддержать криптовалюты и ослабить регулирование.