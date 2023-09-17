NYT: Северная Корея может передать РФ миллионы снарядов

NYT: Северная Корея может передать РФ миллионы снарядовОднако с ними все не так хорошо
По данным аналитиков The New York Times (NYT), Северная Корея располагает десятками миллионов артиллерийских снарядов, которые она может предложить России. Эксперт по вооружениям SIPRI Симон Веземан заявил, что Россия располагает большим количеством орудий, совместимых с северокорейскими боеприпасами, - до 10 тыс артиллерийских орудий калибра 100 мм и выше, что превышает их общее количество во всех странах НАТО.
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Однако он отметил, что Северная Корея производит «старые, тупые, неуправляемые - и потому не особенно точные - снаряды». Взамен Пхеньян, по мнению аналитиков NYT, надеется получить запасные части для своего парка боевых самолетов, танков, гаубиц и подводных лодок.
КНДР также, если верить изданию, выражает заинтересованность в приобретении российских истребителей «Сухой» и систем ПВО С-300 и С-400.