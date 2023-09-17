NYT: Северная Корея может передать РФ миллионы снарядов

Однако он отметил, что Северная Корея производит «старые, тупые, неуправляемые - и потому не особенно точные - снаряды». Взамен Пхеньян, по мнению аналитиков NYT, надеется получить запасные части для своего парка боевых самолетов, танков, гаубиц и подводных лодок.

КНДР также, если верить изданию, выражает заинтересованность в приобретении российских истребителей «Сухой» и систем ПВО С-300 и С-400.