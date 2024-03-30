Нью-Йорк испытает ИИ-детекторы оружия в метро

Однако эффективность Evolv вызывает вопросы. Сообщается, что сканеры принимают зонтики за пистолеты и не обнаруживают муляжи оружия. Кроме того, компания находится под расследованием FTC и SEC в отношении точности своей технологии и потенциального введения инвесторов в заблуждение.

Несмотря на эти опасения, Адамс остается приверженцем Evolv, ссылаясь на необходимость поиска решений в области безопасности. У мэра также есть спонсоры, вкладывающие значительные средства в компанию.

Критики утверждают, что сканеры ненадежны и вызывают опасения за конфиденциальность. Они считают, что город не должен быть испытательным полигоном для непроверенных технологий, и выступают за альтернативные подходы к обеспечению общественной безопасности.

Ожидается, что пилотная программа начнется через 90 дней.