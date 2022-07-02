Нью-Йорк закупил роботов для одиноких стариков

Роботы под названием ElliQ предназначены для помощи одиноким людям в возрасте 65 лет и старше. Подобно голосовым помощникам Siri и «Алисе», ElliQ может отвечать на вопросы, вести светскую беседу, устанавливать напоминания и многое другое.

«В ElliQ нас привлекло множество особенностей: это проактивный инструмент, который запоминает взаимодействие с человеком, фокусируется на здоровье и благополучии, снижении стресса, сне, гидратации и т. д.», — пояснил директор Управления штата Нью-Йорк. «Он фокусируется на том, что важно для людей: воспоминаниях, общении с друзьями и семьёй, способствует общему хорошему здоровью и благополучию».

Аналитики утверждают, что последствия одиночества и изоляции для здоровья эквивалентны выкуриванию почти пачки сигарет в день, и это мрачная повседневная реальность для многих пожилых людей в Америке.