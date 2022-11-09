О чем было первое найденное предложение на древнем алфавите

Предложение, состоящее из 17 ханаанских иероглифов и семи слов, было вырезано на гребне из слоновой кости. Она гласит: "Пусть этот бивень изгонит вшей из волос и бороды".

Гребень был найден на месте Тель-Лашиша, поселения бронзового века. Подробная информация о символах и значении предложения была опубликована в Иерусалимском археологическом журнале.

"Это первое предложение, найденное на ханаанском языке в Израиле", - сказал Йосеф Гарфинкель, археолог из Еврейского университета Иерусалима и соавтор исследования.

По мнению команды Гарфинкеля, надпись на расческе - это первое целое предложение, написанное на ханаанейском языке, одном из древнейших из известных алфавитов.

К счастью для владельца расчески, инструмент выполнял свою работу. Под микроскопом исследователи обнаружили останки головных вшей.