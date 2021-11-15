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О чём договорились мировые лидеры после совещания о глобальных аномалиях климата: пять главных пунктов

О них - в материале издания ScienceAlert

Недавно в Глазго завершились двухнедельные переговоры представителей стран по поводу изменения климата. В результате все 197 государств подписали Глазгоский климатический пакт. Его основные тезисы названы в статье ScienceAlert.