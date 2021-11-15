О чём договорились мировые лидеры после совещания о глобальных аномалиях климата: пять главных пунктов

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О чём договорились мировые лидеры после совещания о глобальных аномалиях климата: пять главных пунктовО них - в материале издания ScienceAlert
Недавно в Глазго завершились двухнедельные переговоры представителей стран по поводу изменения климата. В результате все 197 государств подписали Глазгоский климатический пакт. Его основные тезисы названы в статье ScienceAlert.
Итак, что же представляет собой климатический пакт, подписанный лидерами 197 стран в Глазго? Он содержит пять основных пунктов.
- В сокращении выбросов парниковых газов есть прогресс, но он недостаточный. Некоторые страны на переговорах объявили, что теперь благодаря снижению выбросов ожидается потепление не на 2,7 градуса Цельсия, как указывалось ранее, а на 2,4 градуса. Ряд государств пообещали достичь чистых нулевых выбросов к 2070 году (Индия) и к 2060 году (Нигерия). Правда, всё равно потепление на 2,4 градуса всё ещё далеко от цели - 1,5 градусов Цельсия.
- В ближайшем будущем страны должны будут встретиться для объявления о своих дальнейших планах. Если точнее, то через год. Государства за 12 месяцев должны будут пересмотреть свою политику в отношении климата, чтобы сократить достичь вероятности потепления на 1,5 градуса Цельсия вместо 2,4 градусов. Кроме того, в пакте указывается, что необходимо сократить использование неослабленного угля, а также субсидии на ископаемое топливо.
- Развитые страны во главе с ЕС и США отказались принять на себя ответственность за ущерб, который нанесли их выбросы малым островным государствам и странам, уязвимым к изменению климата. Поэтому они наложили вето на создание «Фонда потерь и ущерба в Глазго». Хотя к созданию подобного фонда призывали лидеры большинства присутствующих на переговорах стран.
- Необходимо установить более чёткие правила в отношении компенсации выбросов углерода в компаниях. Хотя основные лазейки для компаний оказались закрыты, всё ещё у них есть возможность действовать нечестно.
- Следующие шаги активистов станут решающими. Несмотря на то что самые развитые державы отказались поддерживать сокращение выбросов парниковых газов и финансировать более бедные страны, важную роль сейчас играют борцы с изменением климата. В Глазго прошли многочисленные протесты, посвящённые этой проблеме. В дальнейшем в Великобритании они предпримут попытку помешать правительству предоставить лицензию на разработку нового нефтяного месторождения Камбо у северного побережья Шотландии.
Источник: ScienceAlert